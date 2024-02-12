Более двух тонн плодов, ввозившихся в Омскую область, были из страны, входящей в санкционный список. Ввоз такой продукции в Россию запрещен.

Более двух тонн плодов, ввозившихся в Омскую область, были из страны, входящей в санкционный список. Ввоз такой продукции в Россию запрещен.

Омские таможенники, совместно с сотрудниками регионального Россельхознадзора, пресекли ввоз в регион более двух тонн фиников.

– Было установлено, что в одной из фур, помимо других продовольственных товаров, находились финики общим весом 2341 кг из страны ЕС, включенной в «санкционный список», – сообщила пресс-служба Омской таможни.

Ввозить подобную продукцию в Россию запрещено, поэтому европейские финики задержали и изъяли из оборота.