Омск-Информ
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·Общество

По сравнению с 2022 годом регион улучшил свои показатели – тогда он занимал 62-е место в рейтинге.
Омская область заняла 57-е место в рейтинге регионов по качеству жизни, составленном экспертами «РИА Новости». Так, в 2023 году рейтинговый балл области составил 48,427. По сравнению с 2022 годом регион улучшил свои показатели – тогда он занимал 62-е место в рейтинге с баллом 48,427.
Отмечается, что по итогам прошлого года качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение показателей было зафиксировано только в четырех субъектах  – Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. 
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а последние места заняли Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува. 
·Общество

По сравнению с 2022 годом регион улучшил свои показатели – тогда он занимал 62-е место в рейтинге.
Омская область заняла 57-е место в рейтинге регионов по качеству жизни, составленном экспертами «РИА Новости». Так, в 2023 году рейтинговый балл области составил 48,427. По сравнению с 2022 годом регион улучшил свои показатели – тогда он занимал 62-е место в рейтинге с баллом 48,427.
Отмечается, что по итогам прошлого года качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение показателей было зафиксировано только в четырех субъектах  – Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. 
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а последние места заняли Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува. 