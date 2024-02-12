По сравнению с 2022 годом регион улучшил свои показатели – тогда он занимал 62-е место в рейтинге.

По сравнению с 2022 годом регион улучшил свои показатели – тогда он занимал 62-е место в рейтинге.

Омская область заняла 57-е место в рейтинге регионов по качеству жизни, составленном экспертами «РИА Новости». Так, в 2023 году рейтинговый балл области составил 48,427. По сравнению с 2022 годом регион улучшил свои показатели – тогда он занимал 62-е место в рейтинге с баллом 48,427.

Отмечается, что по итогам прошлого года качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение показателей было зафиксировано только в четырех субъектах – Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а последние места заняли Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува.