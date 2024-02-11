Ближайшей ночью в регионе будет холодно, а вот к середине недели потеплеет, но ожидается метель.

Ближайшей ночью в регионе будет холодно, а вот к середине недели потеплеет, но ожидается метель.

Обь-Иртышское УГМС опубликовало прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным синоптиков, ближайшей ночью в регионе будет от –20 до –25 °, а местами до 30 градусов мороза. Днем завтра будет от –13 до –18 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Во вторник, 13 февраля, ночью будет от –18 до –23 °, при прояснении до –28 градусов. Днем значительно потеплеет. Синоптики ожидают от 8 до 13 градусов холода. Скорость ветра особо не изменится по сравнению с предыдущим днем, зато возможен снегопад и метель.

В ночь со вторника на среду уже не будет таких лютых морозов. Температура составит от –12 до –17 °, хотя местами, возможно, и будет опускаться до –25 градусов. Днем, как и во вторник, будет от –8 до –13 °, местами от –17 до –22 °. Снегопады и метели продолжатся, а ветер усилится до 15–20 м/с.