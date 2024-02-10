За 1 месяц 2024 года скончались 2139 жителей региона, на свет появился 1181 ребенок. Чаще всего уходят из жизни в Кировском округе.

За 1 месяц 2024 года скончались 2139 жителей региона, на свет появился 1181 ребенок. Чаще всего уходят из жизни в Кировском округе.

Омские ЗАГСы обнародовали статистику по рождаемости и смертности за январь 2024 года. По свежим данным, в регионе родился 1181 ребенок, в то время как скончался 2319 жителей региона. То есть естественная убыль населения составила 1138 человек.

Опубликованы и данные по самым «гиблым» местам. Так, чаще всего умирали Кировском округе – 350 человек, Октябрьском - 329 и Центральном – 325 округах. В области ТОП-3 таких локаций выглядит следующим образом: Тарский район – 66 человек, Исилькульский – 51 и Таврический - 47 человек.

Что касается рождаемости, то чаще всего малыши появлялись на свет в Кировском (197 человек) и Центральном (190 человек) районах. В области самыми плодовитыми оказались Омский и Исилькульский районы, 39 и 35 малышей соответственно. Меньше всего ребятишек, всего двое, родилось в Колосовском районе.