Жители региона с начала года продолжили упражняться в фантазии и называли детей необычными именами. Но основная масса предпочитает классический нейминг.

Жители региона с начала года продолжили упражняться в фантазии и называли детей необычными именами. Но основная масса предпочитает классический нейминг.

В управлении ЗАГС по Омской области озвучили список самых экзотических имен для детей, родившихся в январе нынешнего года. В ТОП-5 необычных женских имен вошли Лейла, Белла, Николина, Афина и Лия. Мальчикам тоже досталось: родители с богатым воображением называл их Аль-Карим, Мухаммад-Юнус, Оскар, Арес, Арнат.

Однако популярными именами остаются классические варианты. Омички предпочитают называть девочек София (33 новорожденных), Ева (30), Дарья (28), Мария (28), Полина (28). Среди мальчиков популярны такие имена как Тимофей (41), Михаил (38), Марк (33), Максим (33) и Артем (32).