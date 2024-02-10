Омск-Информ
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·Общество

Обновленная скульптурная композиция украсит площадь у Театра юного зрителя нынешним летом.  Сооружение станет популярным местом для селфи. 

Известный омский скульптор Александр Капралов анонсировал обновление фигуры Дон Кихота. Летом у идальго появятся «соседи», Санчо Пансо и Ослик. Авор надеется, что сооружение станет популярным объектом для селфи и фото. 

– Летом поставим обновленного Дон Кихота. Мы заменили скульптуре руки, добавили волос и новых деталей. Рядом появятся ослик и Санчо Панса. На них можно будет садиться и фотографироваться. Мы специально сделали композицию для селфи и фотографий. При этом стараюсь вкладывать во все свои работы философский смысл, – рассказал Александр Капралов «Омск-информу».

Еще больше интересных подробностей о необычных омских скульптурах можно почитать в материале.

Елена Ляхова
·Общество

Обновленная скульптурная композиция украсит площадь у Театра юного зрителя нынешним летом.  Сооружение станет популярным местом для селфи. 

Известный омский скульптор Александр Капралов анонсировал обновление фигуры Дон Кихота. Летом у идальго появятся «соседи», Санчо Пансо и Ослик. Авор надеется, что сооружение станет популярным объектом для селфи и фото. 

– Летом поставим обновленного Дон Кихота. Мы заменили скульптуре руки, добавили волос и новых деталей. Рядом появятся ослик и Санчо Панса. На них можно будет садиться и фотографироваться. Мы специально сделали композицию для селфи и фотографий. При этом стараюсь вкладывать во все свои работы философский смысл, – рассказал Александр Капралов «Омск-информу».

Еще больше интересных подробностей о необычных омских скульптурах можно почитать в материале.

Елена Ляхова