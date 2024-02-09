Сотрудники социальных учреждений Русско-Полянского района передали в гуманитарный центр 110 книг изданий детской классической литературы.

Сотрудники социальных учреждений Русско-Полянского района передали в гуманитарный центр 110 книг изданий детской классической литературы.

Омичи продолжают оказывать шефскую помощь в восстановлении города Стаханова в Луганской Народной Республике. Кроме объектов инженерной инфраструктуры, обновляются и библиотечные фонды. К культурно-просветительской гуманитарной акции присоединились и социальные учреждения Русско-Полянского района: комплексный центр, межрайонное управление, МФЦ, центр занятости населения. Сотрудники этих учреждений собрали для юных жителей Стаханова более 110 изданий детской классической литературы. Речь идет о книгах Александра Пушкина, Льва Толстого, Антона Чехова, Михаила Лермонтова. Отправятся в Стаханов и книги таких советских авторов, как Валентин Катаев, Михаил Шолохов, Евгений Шварц, Константин Симонов, Михаил Пришвин.

– Во все времена книга помогала воспитывать ребенка как личность, взращивала его чуткость и доброту, укрепляла отношения между людьми. Поэтому мы с коллегами решили отправить в одну из библиотек Стаханова целый набор интереснейших произведений русских писателей. Это лишь небольшая часть нашего тепла, которое мы хотим подарить детям, – сообщила руководитель комплексного центра Русско-Полянского района Марина Шевченко.

Книги уже переданы в Межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи и в ближайшее время будут отправлены в ЛНР.