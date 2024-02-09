Работу светофора изменили на пересечении улиц Демьяна Бедного и Полторацкого. Перекресток считается аварийным.

Работу светофора изменили на пересечении улиц Демьяна Бедного и Полторацкого. Перекресток считается аварийным.

В Омске изменили режим работы еще одного светофора – на перекрестке улиц Демьяна Бедного и Полторацкого. Нововведение поможет сократить время проезда автомобилей.

Однако с 6:00 до 7:00 часов время работы разрешающего сигнала будет увеличено: на 1 секунду для транспорта, выезжающего с улицы Полторацкого, и на 2 секунды для транспорта, следующего по улице Демьяна Бедного. С 7:00 до 8:00 часов зеленый свет будет гореть на 3 секунды больше для машин, выезжающих с улицы Полторацкого. А с 8:00 до 10:00 часов на 3 секунды увеличится время проезда для автомобилей, следующих по улице Демьяна Бедного в направлении улицы Хабаровской.

Как отметили в пресс-службе департамента транспорта, продолжительность работы светофора для пешеходов не изменится.

Отметим, что перекресток считается аварийным. В 2022 году там произошло три ДТП, в которых травмы средней тяжести получили семь человек.