Сотрудники ведомства считают, что члены семьи народного избранника покупали жилье и технику, которая должна быть им не по карману.

Сотрудники ведомства считают, что члены семьи народного избранника покупали жилье и технику, которая должна быть им не по карману.

Прокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Совета Полтавского городского поселения Аллы Петриковой, приобретенного на неподтвержденные доходы. Заседание назначили на 20 февраля.

Петрикова была депутатом с 2020 по 2023 гг. Ее полномочия прекратили досрочно. Во время работы в совете она сдавала справки о доходах, расходах и имуществе, принадлежавшем ей и ее супругу. Сотрудники прокуратуры проверили расходы и установили, что в 2021 году они не соответствовали общему доходу за три года.

Как сообщили в суде, муж депутата купил в тот год квартиру в Москве, «Ладу», трактор марки «Белорус» и зерноуборочный комбайн «Енисей». Квартиру и машину семья уже успела продать, поэтому прокуратура требует взыскать с депутата их стоимость, а также обратить в доход государства сельскохозяйственную технику.