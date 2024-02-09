Работу светофора на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева, а также улиц Партизанской и Ленина, изменили так, чтобы омичи не стояли в пробках.

Работу светофора на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева, а также улиц Партизанской и Ленина, изменили так, чтобы омичи не стояли в пробках.

В Омске на двух перекрестках изменили режим работы светофора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Теперь на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева разрешающий сигнал для автомобилей, выезжающих с улицы Дмитриева, вместо 38 секунд будет гореть 41 секунду.

А на пересечении улиц Партизанской и Ленина с 17:00 до 19:00 часов зеленый свет для транспорта, выезжающего с улиц Партизанской и Щербанева, увеличен на 3 секунда – с 20 до 23.

Такие решения приняли, чтобы предотвратить пробки на дорогах.