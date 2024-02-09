В Заксобрание внесен законопроект, направленный на защиту зеленых насаждений. Документ разработан фракцией «Новые люди» в соавторстве с экологами.

В Заксобрание внесен законопроект, направленный на защиту зеленых насаждений. Документ разработан фракцией «Новые люди» в соавторстве с экологами.

Вырубать деревья в Омской области станет сложнее, а местные власти будут обязаны не только высаживать растения, но и ухаживать за ними. Все эти положения содержатся в законопроекте, который подготовила фракция «Новые люди» в омском Заксобрании. Теперь его рассмотрит профильный комитет ЗС по аграрной политике.

Работа над документом шла полгода. За это время депутаты от «Новых людей» встретились с экологами, учеными, представителями регионального правительства и администрации Омска. Во время итогового круглого стола по проблеме вырубки деревьев эксперты внесли свои дополнения в законопроект.

– Наша цель – сделать процесс работы с зелеными насаждениями четко регламентированным, понятным и прозрачным. Это поможет остановить бардак, творящийся в нашем регионе с деревьями и кустарниками. Мы учли замечания профильных специалистов и общественности. Теперь в проекте закона прописан обязательный уход за деревьями после посадки. Кроме того, усилено участие экспертов-экологов в области охраны насаждений. В законопроекте четко обозначен принцип информационной открытости. Деятельность «зеленой комиссии» должна быть прозрачной для омичей. В ее работе смогут принимать участие не только сотрудники администрации, но все желающие, – сообщил один из авторов законопроекта, руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Илья Смирнов.

Соавторами доработанной версии документа выступили кандидат юридических наук, член партии «Новые люди» Юрий Лавров; председатель омского отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьев; кандидат биологических наук Михаил Григорьев и ведущий аналитик ИТП «Град» Валерия Маркова.

Комитет Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и экологии рассмотрит законопроект уже на следующей неделе. В это же время «Новые люди» проведут массовый опрос жителей Омска, чтобы выяснить отношение людей к вырубкам деревьев. В дальнейшем результаты исследования станут аргументом для принятия нового закона.