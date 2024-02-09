Мужчина на снегоходе преследовал животное и не заметил, что за ним следит инспектор. Браконьер попался, когда убил косулю.

Мужчина на снегоходе преследовал животное и не заметил, что за ним следит инспектор. Браконьер попался, когда убил косулю.

В деревне Бежевка Полтавского района задержали одного из местных жителей. Мужчина попался на незаконной охоте.

Инцидент произошел 5 февраля. Около 14:30 часов инспектор отдела охотничьего хозяйства заметил снегоход, который преследовал три косули, в нем находились два человека. В какой-то момент один из них привстал, в руках его находилось ружье, направленное в сторону бегущей косули. Чтобы предотвратить убийство, инспектор начал привлекать к себе внимание. Но это было безрезультатно.

- Последовал выстрел. Тогда инспектор подъехал к снегоходу и месту, где лежала убитая косуля, представился и разъяснил, что добыча косули произведена в закрытые сроки и с применением транспортного средства, что является уголовным преступлением, - рассказали в пресс-службе БУ «Управление по охране животного мира».

На место происшествия сразу же вызвали полицейских. Инспектор подал соответствующее заявление.