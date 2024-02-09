Омск-Информ
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·Отдых и туризм

С начала апреля в Омске запустят чартерные рейсы в Хургаду.
В апреле жители Омской области могут летать прямыми чартерными рейсами в Египет. Авиаперевозчик «Азур Эйр» начнет выполнять рейсы в Хургаду с 2 апреля. 
Самолеты будут летать до 18 октября каждые 10–11 дней. Для перевозки пассажиров будет использоваться Boeing 757-300. 
Отметим, что рейсы в Египет были отменены в марте 2022 года. Ранее в рейсы в Хургаду также выполняла компания Royal Flight.
·Отдых и туризм

С начала апреля в Омске запустят чартерные рейсы в Хургаду.
В апреле жители Омской области могут летать прямыми чартерными рейсами в Египет. Авиаперевозчик «Азур Эйр» начнет выполнять рейсы в Хургаду с 2 апреля. 
Самолеты будут летать до 18 октября каждые 10–11 дней. Для перевозки пассажиров будет использоваться Boeing 757-300. 
Отметим, что рейсы в Египет были отменены в марте 2022 года. Ранее в рейсы в Хургаду также выполняла компания Royal Flight.