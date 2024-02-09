Омск-Информ
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·Общество

Снижение цены произошло только на одной заправочной станции.
В Омске снизилась цена на дизельное топливо. Стоимость упала на 30 копеек на заправочной станции «Юнигаз». Таким образом, цена дизеля упала с 66,97 до 66,67 рубля, сообщает NGS.
Отметим, что ранее Омскстат сообщал, что за год цена бензина в регионе поднялась на 7,3 %. Цена на дизельное топливо выросла на 9,69 % до 65,1 рубля за литр. Газ для автомобилей стал дороже на 38 % – 23,32 рубля.
·Общество

Снижение цены произошло только на одной заправочной станции.
В Омске снизилась цена на дизельное топливо. Стоимость упала на 30 копеек на заправочной станции «Юнигаз». Таким образом, цена дизеля упала с 66,97 до 66,67 рубля, сообщает NGS.
Отметим, что ранее Омскстат сообщал, что за год цена бензина в регионе поднялась на 7,3 %. Цена на дизельное топливо выросла на 9,69 % до 65,1 рубля за литр. Газ для автомобилей стал дороже на 38 % – 23,32 рубля.