Омск-Информ
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Трансферную стоимость игроков омского «Иртыша» оценили в 3,7 млн евро. Самым дорогим стал Андрей Разборов.

Немецкое агентство Transfermarkt подсчитало трансферную стоимость игроков омского футбольного клуба «Иртыш». Их оценили в 3,7 млн евро.

Самым дорогим игроком стал нападающий Андрей Разборов – 275 тыс. евро. В пятерку лидеров также вошли Сергей Подоксенов – 225 тыс. евро, Максим Полковников, Артур Шлеермахер, Никита Антипов – по 200 тыс. евро. А вот самыми дешевыми игроками стали вратарь Роман Райфегерсте и полузащитник Константин Шохин – по 50 тыс. евро.

Отметим, что трансферная стоимость – это стоимость игрока, которая сложилась в результате переговоров, или сумма, за которую футболист фактически переходит в другой клуб.

·Спорт

Трансферную стоимость игроков омского «Иртыша» оценили в 3,7 млн евро. Самым дорогим стал Андрей Разборов.

Немецкое агентство Transfermarkt подсчитало трансферную стоимость игроков омского футбольного клуба «Иртыш». Их оценили в 3,7 млн евро.

Самым дорогим игроком стал нападающий Андрей Разборов – 275 тыс. евро. В пятерку лидеров также вошли Сергей Подоксенов – 225 тыс. евро, Максим Полковников, Артур Шлеермахер, Никита Антипов – по 200 тыс. евро. А вот самыми дешевыми игроками стали вратарь Роман Райфегерсте и полузащитник Константин Шохин – по 50 тыс. евро.

Отметим, что трансферная стоимость – это стоимость игрока, которая сложилась в результате переговоров, или сумма, за которую футболист фактически переходит в другой клуб.