Площадь квартиры должна составлять 53 кв. м. Месторасположение – центр города.

Площадь квартиры должна составлять 53 кв. м. Месторасположение – центр города.

Омская прокуратура объявила аукцион на покупку квартиры для одного из своих сотрудников. Как сообщается на сайте госзакупок, требуется жилье площадью не менее 53 кв. м. Оно должно находиться в пределах семи километров от здания прокуратуры на улице Ленина. Дом должен быть кирпичным, дверь – металлической, а вся электрика – исправной. При этом старый жилфонд не рассматривается.

Перед продажей квартиры продавец должен хорошо в ней убраться, очистить от пыли и грязи. Это главное требование заказчика.

Начальная цена контракта составляет 4,5 млн рублей. Деньги выделили из федерального бюджета.