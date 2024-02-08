Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Договоры на рубку деревьев мужчина не заключал, поэтому получил условный срок и лишился своей бензопилы. 

38-летнего жителя Тевриза признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Суд установил, что в марте прошлого года мужчина, не заключая необходимых договоров, нарубил 303,92 куб. м осин и берез. 

В результате Лесному фонду Российской Федерации в лице Главного управления лесного хозяйства Омской области причинен материальный ущерб на сумму свыше 2,3 млн руб., – сообщает прокуратура Омской области 

Мужчина признал вину и добровольно возместил ущерб. При этом он получил два года условного срока, также у него конфисковали бензопилу, которой он спилил деревья.

·Общество

Договоры на рубку деревьев мужчина не заключал, поэтому получил условный срок и лишился своей бензопилы. 

38-летнего жителя Тевриза признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Суд установил, что в марте прошлого года мужчина, не заключая необходимых договоров, нарубил 303,92 куб. м осин и берез. 

В результате Лесному фонду Российской Федерации в лице Главного управления лесного хозяйства Омской области причинен материальный ущерб на сумму свыше 2,3 млн руб., – сообщает прокуратура Омской области 

Мужчина признал вину и добровольно возместил ущерб. При этом он получил два года условного срока, также у него конфисковали бензопилу, которой он спилил деревья.