Познавательность, наглядность и привлекательность экскурсии оценили участники образовательной программы «Открытая промышленность».

Познавательность, наглядность и привлекательность экскурсии оценили участники образовательной программы «Открытая промышленность».

В рамках выездной практической сессии члены региональной команды по развитию промышленного туризма на территории Омской области побывали с экскурсией на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»). Участники экскурсии отметили, что мероприятия такого рода являются одним из эффективных инструментов продвижения бренда, создания положительного имиджа компании и торговой марки. Кроме того, промышленный туризм способствует привлечению инвесторов и формированию кадрового потенциала предприятий.

В пробной экскурсии по заводу приняли участие представители профильных областных министерств, представители крупных промышленных предприятий, специалисты региональных туроператоров, высших учебных заведений, а также институтов поддержки бизнеса. После инструктажа по технике безопасности и выдачи спецодежды участники отправились на обзорную автобусную экскурсию, где узнали об основных производственных процессах крупнейшего нефтехимического предприятия. Генеральный директор «Омского каучука» Сергей Иванилов продемонстрировал экскурсантам современное производство фенола и ацетона, цех по производству изопропилового спирта, производство высокооктановых добавок и сжиженных углеводородных газов.

– Завод обладает крупнейшими в России мощностями по производству продуктов базовой химии, таких как изопропиловый спирт и метил-трет-бутиловый эфир. Эта продукция имеет большое значение для химической и других отраслей промышленности страны, – сообщил генеральный директор «Омского каучука» Сергей Иванилов.

Он добавил, что предприятие готово занять свое место в будущей экосистеме промышленного туризма Омской области. В рамках сессии участники рабочей группы обсудили «упаковку» экскурсии, технологическую карту маршрута, а также оценили мероприятие с точки зрения простых туристов.

– Промышленный туризм – это инструмент, который позволяет открыть регион. Он позволит нашей молодежи убедиться в том, что омские промпредприятия находятся на высоком технологическом уровне, – отметил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко. – Сегодня мы посетили образцовое предприятие «Омский каучук», чтобы показать каждому участнику рабочей группы, как выстраивается промышленный маршрут, как соблюдается техника безопасности, как предприятие ведет политику экологичности. В рамках стратегической сессии мы обсудили, как каждому предприятию – участнику образовательной программы выйти на такой же или даже более высокий уровень.

Шпиленко сообщил о планах презентовать 29 февраля первый промышленный туристический маршрут Омской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» для представителей органов исполнительной власти и бизнеса Сибирского федерального округа.

Омская область впервые стала участником Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». Организаторами программы выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства (Санкт-Петербург) при поддержке Минпромторга РФ. Заявка на участие в акселераторе, подготовленная командой Омской области, вошла в тройку лучших из 65 регионов России. Регион в акселераторе представляют 13 промышленных предприятий.