Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

С территории уже убрали несколько стеклянных павильонов. 
В Омске начались работы по разбору ТК «Летур». В настоящее время с территории уже убрали несколько стеклянных павильонов. Место, где они располагались, обнесли деревянным забором.
Напомним, что здание собираются отремонтировать к июлю следующего года. Занимается работами новый собственник УК «Центроград». 
Кардинальных перемен во внешнем облике не будет, однако часть фасадов, которые выходят на улицу Гагарина, сделают более эстетичными.
·Общество

С территории уже убрали несколько стеклянных павильонов. 
В Омске начались работы по разбору ТК «Летур». В настоящее время с территории уже убрали несколько стеклянных павильонов. Место, где они располагались, обнесли деревянным забором.
Напомним, что здание собираются отремонтировать к июлю следующего года. Занимается работами новый собственник УК «Центроград». 
Кардинальных перемен во внешнем облике не будет, однако часть фасадов, которые выходят на улицу Гагарина, сделают более эстетичными.