Форумы, на которых обсуждаются итоги реализации нацпроектов в регионе, будут проходить каждую неделю.

Форумы, на которых обсуждаются итоги реализации нацпроектов в регионе, будут проходить каждую неделю.

В Штабе общественной поддержки Омской области стартовали форумы, подводящие итоги реализации нацпроектов в регионе. Первый круглый стол был посвящен нацпроекту «Образование». В нем приняли участие депутаты, чиновники и сами педагоги. Модератором круглого стола стал глава регионального Минобра Иван Кротт.

– «Омской системе образования есть чем похвалиться и в рамках реализации нацпроекта – это «Точки роста», «Цифровая образовательная среда», модернизация сельских спортивных залов, «Земский учитель» и многие другие, которые и лично курирует Президент РФ Владимир Путин, а также партия «Единая Россия» в рамках модернизации школьных систем образования, – отметил Кротт.

Председатель областного Заксобрания и руководитель Штаба общественной поддержки Александр Артемов отметил, что нацпроект в сфере образования имеет для региона большое значение.

– Поскольку сфере образования на территории региона уделяется большое внимание, наша встреча носит стратегический характер – обсуждаем не только то, что было сделано, но и говорим о перспективах на будущие годы, – заявил Артемов.

О своем успешном опыте развития системы образования на форуме рассказали руководители детского технопарка «Кванториум», школы № 96, Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, а также Омского промышленно-экономического колледжа. В мероприятии поучаствовали известный омский дирижер Дмитрий Васильев и двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков.

– «Образование» – наиболее финансовоемкий нацпроект, в 2023 году порядка 3 млрд 200 млн рублей было освоено в рамках его реализации. Много положительных моментов в данной сфере в последние годы происходит, особо хочу отметить хорошие показатели по модернизации образовательных учреждений, акценты на передовых образовательных технологиях и дополнительном образовании и программах для детей с ограниченными возможностями здоровья, – отметил заместитель председателя Заксобрания Павел Коренной.

На следующей неделе темой форума станет нацпроект «Демография». В нем примут участие сотрудники регионального Минтруда.