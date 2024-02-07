Омск-Информ
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·Общество

Глава города считает, что некоторые омичи до сих пор мыслят стереотипами.
Департамент транспорта опросил омичей об их отношении к женщинам – водителям автобусов. Положительно реагируют на это 52 % горожан. Еще 42 % – нейтрально.
– Оставшиеся 6 % считают, что женщинам не место за рулем автобуса, но думаю, без стереотипов здесь не обошлось, – отметил в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
Он также сообщил, что работа по привлечению водителей, в том числе женщин, продолжится. Желающие устроиться в ПП № 8 могут уточнить подробности по телефонам: +7(3812) 66-58-90, 66-59-16.
·Общество

Глава города считает, что некоторые омичи до сих пор мыслят стереотипами.
Департамент транспорта опросил омичей об их отношении к женщинам – водителям автобусов. Положительно реагируют на это 52 % горожан. Еще 42 % – нейтрально.
– Оставшиеся 6 % считают, что женщинам не место за рулем автобуса, но думаю, без стереотипов здесь не обошлось, – отметил в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
Он также сообщил, что работа по привлечению водителей, в том числе женщин, продолжится. Желающие устроиться в ПП № 8 могут уточнить подробности по телефонам: +7(3812) 66-58-90, 66-59-16.