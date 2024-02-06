Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Известный омский предприниматель поделился ценным наблюдением о снижении интереса к крепкому алкоголю.

Омский ресторатор Юрий Чащин заявил, что омичи стали гораздо реже заказывать в заведениях общепита крепкий алкоголь.

– Сейчас потребление крепких напитков в заведениях резко сократилось, как это было, например в 1990–2000-е годы. И даже в 2010-е гг. пили гораздо больше. Мы не проводили специальные исследования, но заметили такую стойкую тенденцию, – отметил он.

Бизнесмен связал это с формированием более бережного отношения омичей к своему здоровью и формированием культуры употребления алкоголя.

Елена Ляхова
·Экономика/Бизнес

Известный омский предприниматель поделился ценным наблюдением о снижении интереса к крепкому алкоголю.

Омский ресторатор Юрий Чащин заявил, что омичи стали гораздо реже заказывать в заведениях общепита крепкий алкоголь.

– Сейчас потребление крепких напитков в заведениях резко сократилось, как это было, например в 1990–2000-е годы. И даже в 2010-е гг. пили гораздо больше. Мы не проводили специальные исследования, но заметили такую стойкую тенденцию, – отметил он.

Бизнесмен связал это с формированием более бережного отношения омичей к своему здоровью и формированием культуры употребления алкоголя.

Елена Ляхова