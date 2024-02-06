Новый дом на проспекте Маркса подключат к теплу за 4,6 млн рублей. Это почти наполовину меньше, чем запрашивалось изначально.

Новый дом на проспекте Маркса подключат к теплу за 4,6 млн рублей. Это почти наполовину меньше, чем запрашивалось изначально.

Региональная энергетическая комиссия на сегодняшнем заседании установила плату за подключение к теплу новостройки в Омске, расположенной на проспекте Маркса. Дом подключают к системе теплоснабжения «Омск РТС».

– Подключаемая тепловая нагрузка составила 0,383 Гкал/ч. Плата утверждена в размере 4,6 млн рублей, – сообщили в РЭК.

В комиссии также заметили, что утвержденная плата на 40 % ниже, чем рассчитывало предприятие. Причина снижения в том, предложение организации превысило нормативы строительных расходов.