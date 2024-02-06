Просторная квартира расположена в комплексе «Граф» на проспекте Маркса. Ее площадь составляет 171,99 кв. м.

Просторная квартира расположена в комплексе «Граф» на проспекте Маркса. Ее площадь составляет 171,99 кв. м.

Аналитики ЦИАН составили топ-10 самых больших квартир в новостройках на территории Сибирского федерального округа.

Так, в десятку вошла одна квартира из Омска. Она оказалась на шестом месте в рейтинге. Квартира площадью 171, 99 кв. м расположена в комплексе «Граф» на проспекте Маркса. В метраж входят кухня-гостиная – 29,67 кв. м, кабинет – 20,26 кв. м, спальня – 18,98 кв. м, детская – 15,78 кв. м, два санузла, две гардеробные и лоджия. Стоимость этого жилья составляет 31 млн рублей.

Самая просторная и большая квартира находится в Новосибирске. Ее площадь составила 343 кв. м. Купить эту недвижимость можно за 40 млн рублей. Следом идет квартира из Красноярска площадью 266 кв. м за 44 млн рублей.