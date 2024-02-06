Одной из локаций акции стал частный сектор Центрального округа, в котором проживает много подопечных комплексного центра «Рябинушка».

Одной из локаций акции стал частный сектор Центрального округа, в котором проживает много подопечных комплексного центра «Рябинушка».

В Омской области продолжается молодежная добровольческая акция «Снежный десант». В ее рамках волонтеры оказывают помощь – убирают снег с придомовых территорий и крыш, чинят заборы и рубят дрова – семьям участников специальной военной операции, ветеранам и и одиноким пожилым людям. В акции участвуют как отряды Ресурсного центра добровольчества, так и активисты «Молодой гвардии». Они, в частности, провели уборку снега в нескольких дворах частного сектора Центрального округа Омска, придя на помощь подопечным комплексного центра социального обслуживания населения «Рябинушка».

– Наш центр присоединился к патриотической акции уже в 12-й раз. С 2020 года бессменными участниками «Снежного десанта» являются активисты «Молодой гвардии», а в этом году к ним присоединились волонтеры Ресурсного центра добровольчества. Добровольцы с удовольствием помогают гражданам старшего поколения, которым в силу возраста трудно справиться с сугробами. Ребята убирают снег во дворах, в проездах возле домов, борются с гололедом, – рассказала заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов «Рябинушки» Марина Рябова.

Отклик о проделанной работе не заставляет себя ждать. Волонтеры всегда слышат в свой адрес добрые слова и признательность за заботу и внимание.

– Мне 86 лет, и для людей моего возраста помощь молодых – это серьезное подспорье. Зима в этом году выдалась снежная, самой мне справляться с уборкой сложно, но я знаю, что мне всегда помогут добровольцы. Спасибо им большое за поддержку. Как ветеран труда скажу, что у нас растет достойная смена, – поблагодарила волонтеров пенсионерка Елена Чапкевич.

В этом месяце волонтеры также проведут субботник у Знака памяти Герою Советского Союза Ивану Воронкову, находящемуся неподалеку от комплексного центра в поселке им. Козицкого. На этот раз в число «десантников» войдут подростки из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.