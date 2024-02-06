Днем на дороги города вышло более 120 единиц техники, в ручной уборке территорий задействовано 259 человек.

Днем на дороги города вышло более 120 единиц техники, в ручной уборке территорий задействовано 259 человек.

Дорожники активно продолжают убирать снег после прошедшего снегопада. Уборка улиц и общественных территорий пройдет сегодня во всех округах города. Днем на дороги города вышло более 120 единиц техники, в ручной уборке территорий задействовано 259 человек.

Так, в Кировском округе снег будут вывозить с улиц Суворова, остановок по улицам Крупской, Перелета и микрорайона Рябиновка. Дополнительный грейдер будет убирать наледь на улицах 3-я Енисейская (№ 28, 30 и 32), Суворова и Поворотникова. Очищать и обрабатывать тротуары от гололеда будут в поселке Чукреевка, Немецком поселке на улице 22 Декабря, улицах Семиреченская, Авиагородок, 12 Декабря, Крупской, Лукашевича и 3-я Островская.

В Ленинском округе снег вывезут из поселка Дальнего и с улицы 5-я Путевая, 37. Наледь будут убирать на улицах Маргелова, Батумская, Светловская и Сибирском проспекте. С гололедом будут бороться на проспекте Маркса, улицах Лобкова, Труда, 6-я Станционная и Светловская.

В Центральном округе работы по вывозу снега пройдут на улицах Пушкина и Герцена. Противогололедными материалами обработают улицы Красный Путь, Гагарина, Интернациональную, Думскую, 10 лет Октября, 10-ю и 11-ю Ремесленные, Госпитальную, Любинский проспект и Соборную площадь. Наледь уберут на улице Герцена и Фрунзенском мосту.

В Советском округе снег вывезут с улиц Физкультурная, Белозерова, Горная и Мамина-Сибиряка. Наледь уберут с улиц Малиновского, Белозерова и с проезда от Заозерной до Бархатовой. От гололеда избавят остановки и тротуары на Красном Пути, Березовой, Красноярском тракте, Комбинатской, Заозерной, Менделеева, Химиков, Коммунальной, Стрельникова, Королева, Бархатовой и проспекте Мира.

В Октябрьском округе с улицы 75 лет Гвардейской Бригады будут вывозить снег, также здесь обработают территорию от гололеда.