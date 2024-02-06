Для них готовят индивидуальные блюда или позволяют приносить в школу обеды из дома.

Для них готовят индивидуальные блюда или позволяют приносить в школу обеды из дома.

По данным на 2023 год, в Омской области 132 школьника находятся на индивидуальном питании. Из-за особенностей здоровья (например, диабет или целиакия) они не могут есть то, что готовят для других учеников. В таких случаях возможно приготовление специальных блюд.

– Это должно быть в соответствии с рекомендациями врача, на основании справки, предоставленной родителями, – рассказала начальник отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора по Омской области Юлия Меньщикова.

В случаях, когда школа не может готовить специальную еду для ребенка, ему могут позволить приносить ее из дома. Для этого в школе должны быть холодильник и микроволновка. В этом случае за ребенком необходим контроль.

По словам директора гимназии № 147 Ирины Кунициной, ученики начальных классов питаются хорошо. Они недавно пришли из детского сада и привыкли к такой еде. Сложнее дела в старших классах, но и здесь в последнее время увеличивается процент тех, кому нравится школьная еда.