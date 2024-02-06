Три школы расторгли контракты с поставщиками по обоюдному согласию. Еще две школы приняли это решение в одностороннем порядке.

Три школы расторгли контракты с поставщиками по обоюдному согласию. Еще две школы приняли это решение в одностороннем порядке.

Оксана Баранова, школа заключила новый контракт, с участником торгов, который занял второе место. Стало известно, кто занимается организацией питания в школе № 120, которая в январе расторгла контракт с поставщиком. Напомним, предпринимателя признали недобросовестным и внесли в соответствующий реестр. Как рассказала сегодня в Омском городском пресс-центре заместитель директора департамента образования, школа заключила новый контракт, с участником торгов, который занял второе место.

– У организатора питания был достаточный срок, в течение которого он должен был начать осуществлять услугу. К сожалению, этого не произошло. После решения УФАС в 120-й школе в короткие сроки заключили контракт со вторым участником закупки. Предприниматель поставил оборудования и организовал питание, – рассказала Баранова.

Питание в этой школе, так же как в других образовательных учреждениях города, контролируют сотрудники департамента.

Всего в Омске три школы расторгли контракты с поставщиками по обоюдному согласию. Еще две школы приняли это решение в одностороннем порядке, одна из них – школа № 120.