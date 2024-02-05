Приступить к обязанностям по организации горячего питания компания должна была с 9 января этого года. Однако дети остались без еды.

Приступить к обязанностям по организации горячего питания компания должна была с 9 января этого года. Однако дети остались без еды.

Руководство омской школы № 120 в Советском округе обратилось в УФАС с жалобой на поставщика. Оказалось, что учреждение заключило контракт с ООО СК «Инкос» на организацию горячего питания для учеников начальных классов. Приступить к обязанностям компания должна была с 9 января этого года.

– В установленный контрактом срок ООО СК «Инкос» не приняло у заказчика помещение столовой для приготовления горячих блюд, при этом также не обеспечило доставку уже готового питания. Также общество неоднократно нарушало сроки поставки товаров для приготовления пищи, в технологических картах было допущено нарушение требований к нормативному весу порций (фактически порции блюд были уменьшены почти в два раза), – отметили в УФАС.

11 января руководство школы отказалось от исполнения контракта из-за нарушений со стороны поставщика. Сама же организация не предоставила доказательства, что она не смогла выполнить контракт по независящим от нее причинам.

УФАС включило ООО СК «Инкос» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.