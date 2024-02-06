Перевозчик не имел необходимых документов на груз.

Перевозчик не имел необходимых документов на груз.

Сотрудники регионального Россельхознадзора задержали два автомобиля, которые перевозили товары через границу. Одно транспортное средство направлялось в Петропавловск и везло замороженную нарезку под названием «Пепперони классическая». Вес груза составил 30 кг.

Второй автомобиль был задержан на обратном пути: россиянин решил вывезти 50 кг конины из Казахстана.

Однако в обоих случаях перевозчики не предоставили ветеринарные сертификаты Таможенного союза. Грузы вернули по месту отправления, а нарушителей привлекли к ответственности.