Омск-Информ
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·Политика

Алена Игитян рассказала «Омск-информу», как чувствует себя в условиях неволи ее подзащитный. Он готов бороться за более мягкий приговор.

Омский адвокат Алена Игитян, представляющая интересы экс-депутата Заксобрания Сергея Калинина, рассказала «Омск-информу» новые подробности.

Как уже ранее сообщалось, 24 января в Верховный суд РФ поступили кассационные жалобы фигурантов так называемого «дела «Омскгоргаза» (суть его сводилась к необоснованному завышению тарифов). Они оспаривают приговор, который вынесен в середине июля 2022 года. Было принято постановление о назначении судебного заседания по этим жалобам. Среди тех, кто подал прошение, оказался и бывший депутат Заксобрания, экс-председатель холдинговой компании «Акция» (куда входил «Омскгоргаз») Сергей Калинин. Его приговорили к 16 годам лишения свободы, поскольку признали виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Создание и руководство преступным сообществом, участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Адвокат Калинина Алена Игикян надеется, что приговор удастся оспорить в Верховном суде.

– Я не уполномочена раскрывать подробности. Мы ждем, надеемся и верим в смягчение приговора, поскольку считаем его незаконным, – подчеркнула она.

По словам правозащитницы, бывший глава ХК «Акция» настроен позитивно.

– Как может себя чувствовать человек, которого осудили на 16 лет? Вопрос риторический. Сергей Калинин очень достойный подзащитный, он боец, борец. Он кандидат юридических наук и все понимает, – отметила Алена Игикян.

Она добавила, что помогает Сергею Калинину совместно со своей московской коллегой. Однако ее фамилию называть не стала. Дата заседания Верховного суда по «делу Омскгоргаза» пока не назначена.

Елена Ляхова
·Политика

Алена Игитян рассказала «Омск-информу», как чувствует себя в условиях неволи ее подзащитный. Он готов бороться за более мягкий приговор.

Омский адвокат Алена Игитян, представляющая интересы экс-депутата Заксобрания Сергея Калинина, рассказала «Омск-информу» новые подробности.

Как уже ранее сообщалось, 24 января в Верховный суд РФ поступили кассационные жалобы фигурантов так называемого «дела «Омскгоргаза» (суть его сводилась к необоснованному завышению тарифов). Они оспаривают приговор, который вынесен в середине июля 2022 года. Было принято постановление о назначении судебного заседания по этим жалобам. Среди тех, кто подал прошение, оказался и бывший депутат Заксобрания, экс-председатель холдинговой компании «Акция» (куда входил «Омскгоргаз») Сергей Калинин. Его приговорили к 16 годам лишения свободы, поскольку признали виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Создание и руководство преступным сообществом, участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Адвокат Калинина Алена Игикян надеется, что приговор удастся оспорить в Верховном суде.

– Я не уполномочена раскрывать подробности. Мы ждем, надеемся и верим в смягчение приговора, поскольку считаем его незаконным, – подчеркнула она.

По словам правозащитницы, бывший глава ХК «Акция» настроен позитивно.

– Как может себя чувствовать человек, которого осудили на 16 лет? Вопрос риторический. Сергей Калинин очень достойный подзащитный, он боец, борец. Он кандидат юридических наук и все понимает, – отметила Алена Игикян.

Она добавила, что помогает Сергею Калинину совместно со своей московской коллегой. Однако ее фамилию называть не стала. Дата заседания Верховного суда по «делу Омскгоргаза» пока не назначена.

Елена Ляхова