Алена Игитян рассказала «Омск-информу», как чувствует себя в условиях неволи ее подзащитный. Он готов бороться за более мягкий приговор.

Алена Игитян рассказала «Омск-информу», как чувствует себя в условиях неволи ее подзащитный. Он готов бороться за более мягкий приговор.

Омский адвокат Алена Игитян, представляющая интересы экс-депутата Заксобрания Сергея Калинина, рассказала «Омск-информу» новые подробности.

Как уже ранее сообщалось, 24 января в Верховный суд РФ поступили кассационные жалобы фигурантов так называемого «дела «Омскгоргаза» (суть его сводилась к необоснованному завышению тарифов). Они оспаривают приговор, который вынесен в середине июля 2022 года. Было принято постановление о назначении судебного заседания по этим жалобам. Среди тех, кто подал прошение, оказался и бывший депутат Заксобрания, экс-председатель холдинговой компании «Акция» (куда входил «Омскгоргаз») Сергей Калинин. Его приговорили к 16 годам лишения свободы, поскольку признали виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Создание и руководство преступным сообществом, участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Адвокат Калинина Алена Игикян надеется, что приговор удастся оспорить в Верховном суде.

– Я не уполномочена раскрывать подробности. Мы ждем, надеемся и верим в смягчение приговора, поскольку считаем его незаконным, – подчеркнула она.

По словам правозащитницы, бывший глава ХК «Акция» настроен позитивно.

– Как может себя чувствовать человек, которого осудили на 16 лет? Вопрос риторический. Сергей Калинин очень достойный подзащитный, он боец, борец. Он кандидат юридических наук и все понимает, – отметила Алена Игикян.

Она добавила, что помогает Сергею Калинину совместно со своей московской коллегой. Однако ее фамилию называть не стала. Дата заседания Верховного суда по «делу Омскгоргаза» пока не назначена.