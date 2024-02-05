Спортсмены впервые попробовали пельмени и остались довольны традиционным русским блюдом.

Спортсмены впервые попробовали пельмени и остались довольны традиционным русским блюдом.

Хоккейный клуб «Авангард» опубликовал ролик акции «Новогоднее чудо». В рамках акции были выбраны 4 желания болельщиков, которые исполняли хоккеисты.

Омички Наталья и Анастасия загадали ужин со спортсменами. Вместе с канадцем Райаном Спунером и словаком Томашем Юрчо они лепили пельмени. С тестом омички разобрались сами, а лепка пельменей досталась хоккеистам. Несмотря на то что пельмени оказались размером с пирожки, их вкус понравился всем участникам ужина.

Также в рамках акции болельщики смогли поиграть с другими хоккеистами в боулинг на льду, снять влог на «G-Drive Арене». А один из фанатов получил возможность сделать предложение своей возлюбленной прямо во время матча.