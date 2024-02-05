За работу с документами им предлагают зарплату от 38 до 52 тысяч в месяц.

За работу с документами им предлагают зарплату от 38 до 52 тысяч в месяц.

Министерство строительства Омской области опубликовало на портале «Госслужба» несколько вакансий. Ведомство ищет трех старших специалистов в департамент строительного комплекса.

Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы и знать законы. Специалистам предстоит заниматься документооборотом, ведением реестров, разработкой предложений к проектам федеральных программ. Зарплата на этих должностях составляет 38–52 тыс. рублей. Заявки от кандидатов принимают до 22 февраля.