Работы начнутся сегодня в 19:00 и продолжатся до утра. Сотрудники УДХБ также планируют борьбу с наледью.

Работы начнутся сегодня в 19:00 и продолжатся до утра. Сотрудники УДХБ также планируют борьбу с наледью.

Из-за обильных осадков омские дорожники усилили обработку дорог противогололедными материалами. С 19:00 в город выйдет около 170 единиц техники для прометания улиц, чтобы завтра утром обеспечить проезд в центр.

Кроме прометания планируется вывозить снег с проспекта Маркса, улиц Лукашевича, Авиационной, 6-й Станционной, Петра Осминина, с путепровода у Телецентра, моста 60-летия ВЛКСМ, улиц Энтузиастов, Мамина-Сибиряка, 7-й Северной, Циолковского, Арктической и Герцена.

Ледяные накаты дорожники будут удалять на Лукашевича, проспекте Маркса, Авиационной, 6-й Станционной, Батумской, Молодогвардейской, Петра Осминина, 1-й и 3-й Железнодорожной, Энтузиастов, 7-й Северной и др.

С 5:00 рабочие УДХБ приступят к ручной очистке от снега и обработке противогололедными материалами остановок, подземных переходов. К уборке планируется привлечь максимально возможное число людей.