Также осужденные займутся производством раздевалок, ограждений, урн и многого другого. На это из бюджета потратят более миллиона рублей.

Также осужденные займутся производством раздевалок, ограждений, урн и многого другого. На это из бюджета потратят более миллиона рублей.

Заключенные исправительной колонии № 9 примут участие в реконструкции центрального пляжа Омска, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. До начала сезона территория пляжа будет оборудована раздевалками, лежаками, ограждениями, урнами и другими необходимыми для отдыха горожан предметами.

Общая сумма контракта Управления дорожного хозяйства и благоустройства города с колонией превысит 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что в 2024 году в муниципальных районах Омской области преобразят четыре пляжа и два пространства для отдыха у воды.