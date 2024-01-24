Обновление ждет объекты в Азовском, Знаменском, Большереченском, Тарском, Полтавском и Большеуковском районах.
В 2024 году в Омской области преобразят четыре пляжа и два пространства для отдыха у воды. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, эти объекты выбрали жители региона.
Территории, которые благоустроят:
- пляж у котлована Токултай в селе Азово,
- пляж на озере Изюк в селе Знаменском,
- зона отдыха на реке Большая в Большеречье,
- пляж и причал для катамаранов на озере Петровское в Тарском районе,
- «Малая тропа» – природная территория на слиянии рек Большой Ук и Малый Ук, где также расположены ручей Пробежок и озеро Пановское,
- «Причал мечты» на берегу озера Полтавское.
– В последующие годы будем уделять этому направлению еще больше внимания – интерес у жителей к комфортному отдыху на природе на территории своих поселений есть, – отметил Хоценко.
Ранее сообщалось, что Минфин получил 407 заявок на благоустройство от омичей.