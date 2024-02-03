Плотно заняться этим вопросом омские власти намерены уже в текущем году. Задача будет решаться на федеральном уровне.

Плотно заняться этим вопросом омские власти намерены уже в текущем году. Задача будет решаться на федеральном уровне.

Из Омска в Новосибирск планируют запустить скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом в интервью РИА «Омск-Информ» сообщил вице-губернатор Динар Курманов. По его словам, заняться плотно этим вопросом власти намерены уже в этом году.

- Это тема федерального значения. В этом году организуем встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководством РЖД, где и поднимем этот вопрос. Конечно, хочется, чтобы такая «ласточка» курсировала между Омском и Новосибирском, - заявил Курманов.

Кроме того, до 2035 года в Омскую область ожидается поставка 8 электропоездов ЭП2Д, которые имеют 6-вагонный состав. Получается, каждый год в регион будет поступать по одному электропоезду.