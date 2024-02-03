Магазин будет расположен в ТЦ «Парк». Примерная дата открытия – конец марта.

Магазин будет расположен в ТЦ «Парк». Примерная дата открытия – конец марта.

В Омске в торговом центре «Парк», который расположен в парке 30-летия ВЛКСМ, откроется магазин косметики, парфюмерии и бытовой химии «Подружка». Как сообщает NGS55.RU, вывеска на здании уже появилась.

«Подружка» является федеральной сетью и принадлежит московской компании «Л'Этуаль». Дата открытия магазина еще неизвестна, но на горячей линии московского ритейлера сообщили, что он начнет работу 23 марта.

Отметим, что «Подружка» была основана в 2005 году. Сейчас у сети есть магазины в 55 городах страны.