Омск-Информ
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·Общество

Средства направят на инфраструктурные проекты, закупку автобусов, строительство и капитальный ремонт зданий, также другие задачи.

В 2024 году Омской области выделят свыше 8 млрд рублей бюджетных кредитов на реализацию нацпроектов. Соответствующее решение приняла комиссия Федерального Собрания, сообщил депутат Госдумы Александр Ремезков.

Около 4 миллиардов будет направлено на реализацию инфраструктурных проектов, 2,4 млрд рублей потратят на возведение и капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности, миллиард пойдет на закупку новых автобусов, еще свыше 800 млн рублей запланировано на модернизацию объектов инфраструктуры.

Бюджетные кредиты распределяются с учетом решений, принятых президиумом правительственной комиссии по региональному развитию.

·Общество

Средства направят на инфраструктурные проекты, закупку автобусов, строительство и капитальный ремонт зданий, также другие задачи.

В 2024 году Омской области выделят свыше 8 млрд рублей бюджетных кредитов на реализацию нацпроектов. Соответствующее решение приняла комиссия Федерального Собрания, сообщил депутат Госдумы Александр Ремезков.

Около 4 миллиардов будет направлено на реализацию инфраструктурных проектов, 2,4 млрд рублей потратят на возведение и капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности, миллиард пойдет на закупку новых автобусов, еще свыше 800 млн рублей запланировано на модернизацию объектов инфраструктуры.

Бюджетные кредиты распределяются с учетом решений, принятых президиумом правительственной комиссии по региональному развитию.