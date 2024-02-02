Он подходит для стрельбы с дистанции 25 метров, в которой омичка Виталина Бацарашкина завоевала олимпийское золото.
Вчера автономное учреждение Омской области «Региональный центр спортивной подготовки» объявил аукцион на поставку малокалиберного пистолета. Максимальная цена контракта – 500 тыс. рублей.
– Пистолет Pardini SP. Полуавтоматический пистолет для спортивной стрельбы на дистанции 25 метров, соответствует правилам пулевой стрельбы ISSF. Калибр 5,6 мм / 22 LR, – говорится в описании необходимого спортивного инвентаря.
Заявки на поставку пистолета итальянской фирмы Pardini принимаются до 6 февраля. Срок поставки товара: в течение 14 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика.
Отметим, что в 2020 году на Олимпиаде в Токио омичка Виталина Бацарашкина завоевала одну из своих золотых медалей именно в стрельбе на дистанции 25 метров. После этого омские власти сообщили о планах построить в городе тир, так как единственный в регионе тир ДОСААФ находится в плохом состоянии.