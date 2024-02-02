Врачи заявляют, что целый ряд заболеваний медицинские пиявки лечат быстрее, лучше и дешевле, чем современные лекарства.

Врачи заявляют, что целый ряд заболеваний медицинские пиявки лечат быстрее, лучше и дешевле, чем современные лекарства.

Описание лечение пиявками встречается уже в древнейших медицинских трактатах, но как оказалось, оно применятся и в наши дни. По-научному процедура называется гирудотерапия. Как теперь уже точно установлено. Действие пиявок заключается во впрыскивании в кровь пациента секрета, содержащего биоактивные вещества, которые оказывают противоотечное и противовоспалительное действие, снижают свертываемость крови и артериальное давление, стимулируют тканевый обмен.

В числе показаний к гирудотерапии значатся такие заболевания, как:

сердечно-сосудистые патологии, в т. ч. постинфарктный кардиосклероз, артериальная гипертензия, атеросклероз и др.;

нарушения функции дыхательной системы — хронические заболевания легких;

болезни органов пищеварения — гепатобилиарной системы, поджелудочной железы, кишечника;

эндокринологические патологии — избыточная масса тела, нарушения работы щитовидной железы;

неврологические недуги, в том числе остеохондроз разных отделов позвоночника, мигренеподобные и другие головные боли, корешковый синдром, перенесенные нейроинфекции и черепно-мозговые травмы;

болезни мочеполовой системы — периаднексит, простатит, спаечные процессы, вагинозы, бесплодие различного происхождения, подготовка к применению вспомогательных репродуктивных технологий;

ортопедические показания, в том числе артрозы, полиартриты и др.

Гирудотерапия одобрена Минздравом России и имеет фармакопейную статью ФС-42-702-97, то есть Госстандарт лекарственного средства с перечнем показателей и методов контроля качества. И действительно, из 400 видов пиявок, известных науке, доказанным лечебным действием обладает только один — пиявка медицинская. Гирудотерапевты настоятельно рекомендуют самодеятельностью не заниматься.

В Омске гирудотерапию применят, в частности, в медицинском центре «Биомедсервис». Записаться на прием к специалистам центра можно по телефону 35-26-00 или на официальном сайте учреждения.

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