В этом году также появятся новые офисы «легкого» формата в трех небольших городах Омской области, где ранее банк не был представлен.

В этом году также появятся новые офисы «легкого» формата в трех небольших городах Омской области, где ранее банк не был представлен.

Для жителей Омска открылось новое отделение ВТБ. Офис находится на проспекте Карла Маркса, 84, рядом с пригородным и центральным железнодорожными вокзалами.

В этом году также появятся новые офисы «легкого» формата в трех малых городах Омской области, где ранее банк не был представлен.

- Современный банковский офис давно перестал быть обычной точкой продаж продуктов и услуг. Любой посетитель, в том числе не клиент банка может проконсультироваться по решению ежедневных финансовых вопросов. Наши новые офисные пространства стали более уютными и комфортными для обслуживания, они располагаются в популярных городских локациях. Однако сейчас услуги банка в основном сосредоточены в крупных городах и региональных центрах. Мы хотим стать еще более доступными для клиентов и в небольших отдаленных от центра населенных пунктах. В этом году для наших клиентов откроется три отделения нового для банка «легкого» формата, – отметил управляющий ВТБ в Омской области Илья Калашников.

В офисе «Железнодорожный» розничные клиенты смогут оформить карту, кредит наличными, страховые продукты, а также открыть вклад или накопительный счет, сделать переводы и подключить дистанционные сервисы банка. Специалисты готовы проконсультировать посетителей по более сложным финансовым продуктам – ипотеке, автокредитам.

Новое отделение отличается от стандартного, привычного всем банковского офиса, и больше похоже на коворкинг. Вместо стоек и перегородок здесь размещены комфортные зоны для обслуживания, в том числе отдельные локации для клиентов «Привилегии». Сотрудник оформляет продукты или подключает сервисы на ноутбуке в удобном для посетителей месте. Во время ожидания любой клиент может попить кофе или чай, а также воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В точке продаж установлено четыре банкомата с круглосуточным доступом.

Офис оборудован для обслуживания маломобильных людей и людей с инвалидностью – создано безбарьерное пространство, установлены все элементы навигации и специально настроенные устройства самообслуживания.

Уточним, чт сегодня в Омской области работают 19 отделений ВТБ, которые обслуживают 250 тысяч клиентов физических лиц.

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