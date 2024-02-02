Подрядчика, с которым заключат контракт на два года, определят к концу февраля.

Подрядчика, с которым заключат контракт на два года, определят к концу февраля.

Вчера департамент строительства Омска объявил конкурс на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за капремонтом 14 школ. Начальная цена контракта составляет 49,98 млн рублей, но может снизиться во время торгов.

По данным портала госзакупок, речь идет о капремонте городских школ № 11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133 и лицея № 29. За контроль ремонта в одном здании подрядчик может получить от 2,6 до 6,5 млн рублей.

– Гарантийный срок на выполненные Работы по каждому Объекту исчисляется с даты подписания Муниципальным заказчиком последнего электронного документа о приемке по муниципальному контракту и составляет 5 лет. В течение гарантийного срока Исполнитель несет субсидиарную с Подрядчиками ответственность (ст. 399 Гражданского кодекса Российской Федерации) в соответствии с условиями муниципальных контрактов, – говорится в документах.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 февраля. Итоги аукциона планируется подвести 22 февраля. Контракт с подрядчиком будет действовать до конца 2025 года.