В прошлом году самое больше количество преступлений было зарегистрировано в Центральном округе. Самым спокойным округом оказался Октябрьский.

В прошлом году самое больше количество преступлений было зарегистрировано в Центральном округе. Самым спокойным округом оказался Октябрьский.

В прошлом году в Омске было зарегистрировано 37 убийств, 15 изнасилований, 43 разбойных нападения и 169 преступлений, в которых потерпевшие получили тяжкие телесные повреждения, сообщает «Город55».

Больше всего преступлений произошло в Центральном округе: там было убито 9 человек, зарегистрировано 15 разбойных нападений, 4 изнасилования и 43 случая, когда люди получали тяжкие телесные повреждения.

Самым спокойным округом оказался Октябрьский. В 2023 году там убили одного человека, совершили 4 изнасилования, 7 разбойных нападений и 27 преступлений с «тяжкими телесными». При этом в Советском округе за год произошло больше всего убийств – 15.