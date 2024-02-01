В медцентре «Биомедсервис» в наличии американская вакцина для профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека «злокачественных типов».

В медцентре «Биомедсервис» в наличии американская вакцина для профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека «злокачественных типов».

Вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает поражение кожи и слизистых, выражающихся в изменении строения и функциональной активности клеток. ВПЧ является важнейшим фактором в развитии рака шейки матки. На долю «самых злокачественных» 16 и 18 типов ВПЧ приходится 70 % всех случаев РШМ.

В медцентре «Биомедсервис» в наличии — вакцина «Гардасил». Это американская вакцина для профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека 6, 11, 16 и 18 типов. Первые два ответственны за возникновение генитальных кондилом, вторые два — за возникновение рака шейки матки, рака вульвы, рака влагалища (у женщин) и рака пениса, рака ануса (у мужчин).

Гардасил не содержит жизнеспособных вирусов, вводится трёхкратно на протяжении 6 месяцев, вторая доза вводится через 2 месяца, а третья - через 6 месяцев после первой прививки. Препарат вводят внутримышечно в плечо или передненаружную область бедра.

Вакцина Гардасил показана для применения девушкам и женщинам от 18 до 45 лет. Наиболее эффективна эта вакцинация до начала половой жизни, поэтому чаще всего её делают девочкам 12-13 лет.

Записаться на прививку можно по телефону 37-07-00.

www.biomedservice-clinic.ru

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