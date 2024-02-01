Злоумышленники уже не первый раз создают фейковые аккаунты с именем министра и переписываются от его имени.

Злоумышленники уже не первый раз создают фейковые аккаунты с именем министра и переписываются от его имени.

Глава регионального министерства образования Иван Кротт показал, как мошенники переписываются в мессенджерах от его имени. Злоумышленники уже не первый раз создают фейковые аккаунты с именем министра. На этот раз преступники сообщают от имени Кротта о неких проверках.

– Поясняю: я номер телефона не менял, если пишу в мессенджерах, то только со своего номера телефона, других у меня просто нет. Коллеги, будьте бдительны! Наверняка у многих из вас сохранен мой номер телефона. Если вам предлагают «добавить в контакты» меня снова, задумайтесь и перепроверьте аккаунт! – отметил Кротт.

С подобным мошенничеством столкнулись уже многие главы региональных министерств. Среди них Евгений Козлов, Владимир Куприянов, Александр Рашко, Владимир Шнипко и Анна Негодуйко.