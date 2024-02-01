На строительной площадке работы успешно двигаются сразу по нескольким направлениям.

На строительной площадке работы успешно двигаются сразу по нескольким направлениям.

В региональном Минстрое заявили, на стройплощадке поликлиники на улице 4-й Железнодорожной в поселке Восточном ускоряют темпы работ. Сейчас строители завершают формирование каркаса четырехэтажного здания.

На объект завезли арматуру для изготовления несущих колонн и пилонов, на которые укладываются элементы, образующие перекрытия и покрытия здания. Начался монтаж дополнительных стоек опалубки плиты перекрытия четвертого этажа.

Также на площадке продолжают бетонирование лифтовых шахт, кладку наружных кирпичных стен и внутренних перекрытий.

Напомним, что поликлиника будет рассчитана на прием 310 пациентов в смену – 260 взрослых и 50 детей. Поликлиника станет филиалом Городской больницы № 2.