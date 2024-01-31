Вывозились они гражданами соседней республики. А один россиянин пытался ввезти в Омск конину. Ни у кого из них не было сертификатов.

Вывозились они гражданами соседней республики. А один россиянин пытался ввезти в Омск конину. Ни у кого из них не было сертификатов.

Сотрудники Россельхознадзора по Омской области на двух пунктах предварительного уведомления задержали четыре автомобиля. Они перевозили разнообразную продукцию общим весом более 400 кг.

Три автомобиля управлялись гражданами Казахстана.

– В первом автомобиле под управлением гражданина Республики Казахстан осуществлялась перевозка сыра в количестве 300 кг. Транспортное средство следовало из Омска в Петропавловск. Во втором автомобиле гражданин Республики Казахстан перевозил креветки варено-мороженые в количестве 70 кг и наггетсы куриные 15 кг из Омска в Петропавловск. В третьем автомобиле гражданин Республики Казахстан перевозил колбасные изделия в количестве 30 кг из Омска на территорию Республики Казахстан, – сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

Также сотрудники ведомства задержали автомобиль, ехавший из Кокчетава. На этот раз за рулем оказался россиянин, а на борту было 25 кг конины. Ни в этом, ни в предыдущих случаях у перевозчиков не было ветеринарных сопроводительных документов, способных подтвердить санитарную безопасность груза.

В соответствии с законом транспортные средства задержали, запретили перевозку грузов и вернули их на место погрузки, а нарушителей привлекли к административной ответственности.