Поставить прививки, защищающие как взрослых, так и детей, от опасных заболеваний, можно в омском медицинском центре «Биомедсервис».

Поставить прививки, защищающие как взрослых, так и детей, от опасных заболеваний, можно в омском медицинском центре «Биомедсервис».

Полный перечень необходимых прививок, а также возрастные рамки, в которые рекомендуется провести тот или иной вид вакцинации, прописаны в национальном календаре профилактических прививок. Именно на этот документ сегодня ориентируются врачи по всей стране, и в том числе в Омске. К числу обязательных прививок, которые при отсутствии веских противопоказаний необходимо сделать, относятся прививки против:

туберкулеза;

пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции;

дифтерии; коклюша;

полиомиелита;

вирусного гепатита В;

столбняка;

кори;

краснухи;

паротита.

Прививки в нашей стране делают уже более 260 лет, а первые в российской истории прививки были от оспы – страшного заболевания, которое периодически буквально выкашивало население страны. Массовое прививание населения от оспы было одной из главных инициатив императрицы Екатерины II. В 1768-м, императрица решила подать положительный пример и привить себя и сына. В то время основным методом борьбы с оспой была вариоляция. Когда на теле человека, больного легкой формой натуральной оспы, созревала пустула, из нее брали немного детрита — кашицы из распавшихся тканей. Затем на коже здорового человека делали надрез, через который протягивали нитку, пропитанную оспенным детритом. Вариоляция была рискованной процедурой — у привитого оставался шанс заболеть тяжелой формой натуральной оспы и умереть.

Торжество оспопрививания императрицы было полное: манифест к народу, молебны, речи духовных пастырей, приветствие Сената, ответная речь Екатерины, празднование дня ее выздоровления, иллюминация, парадный спектакль.

— Ныне у нас два разговора только: первый о войне, а второй о прививании. Начиная от меня и сына моего нет знатного дому, в котором не было бы по несколько привитых, а многие жалеют, что имели натуральную оспу и не могут быть по моде, — писала императрица посланнику в Англии графу Чернышеву.

В память начала оспопрививания в 1772 году в Росси была отчеканена специальная медаль. Во время Екатериной II сената императрице были вручены 12 таких золотых медалей на серебряном блюде.

Сегодня все виды вакцинаций для детей и взрослых доступны, в частности, в омском центре «Биомедсервис» (ул Декабристов, 45). Записаться на вакцинацию можно по телефону 37-07-00 или на официальном сайте центра.

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