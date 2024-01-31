Оказалось, что в прошлом году свое имя поменяли 109 несовершеннолетних жителей региона. Чаще всего это происходит в возрасте от 14 лет.

Оказалось, что в прошлом году свое имя поменяли 109 несовершеннолетних жителей региона. Чаще всего это происходит в возрасте от 14 лет.

По данным омского ЗАГСа, жители региона стали чаще менять свои имена. Как заявила начальник управления Наталья Биляченко, имена поменяли 1639 человек. Это на 224 больше, чем в 2022 году.

Из всех тех, кто поменял имена, 78 % составляют женщины. Мужчины идут на такой шаг в 5 раз реже. Стало известно, что 109 человек меняли имена в несовершеннолетнем возрасте. Например, среди тех, кому от 14 до 18 лет, имя изменили 28 девушек и 34 юношей. В 18 лет – 42 омички и 39 молодых людей. Самый старший возраст, в котором человек решился сменить имя, у мужчины 77 лет, а у женщины – 88 лет.